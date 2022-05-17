كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة أركنساس، كيفية تأثير وزن الشخص على العلاقات العاطفية، أن الأشخاص البدينين أكثر اهتماماً بالعلاقات طويلة الأمد وحرصاً عليها، وأن البدانة ميزة غير جذابة تقليدياً، لكنها تشير إلى القدرة على الالتزام بعلاقة طويلة الأمد.ونظرت هذه الدراسة، بحسب «ديلي ميل»، في كيفية تشكيل الخصائص الجسدية تصورات لتوجهات التزاوج. وقال ميتش براون، المؤلف الأول للدراسة: «إذا كنت ترى نفسك جذابًا للغاية، فقد تشعر أنك تستطيع المشاركة في علاقات قصيرة الأجل بسهولة أكبر بسبب احتمال النجاح». العضلات والصدر الكبير أمور جذابة للرجال والنساء، لذلك يجب أن تؤدي هذه الميزات إلى إدراجها على أنها تشجع على الاهتمام بعلاقات قصيرة الأجل.