رفع زوجان هنديان قضية على ابنهما وزوجته، بعدما استمر زواجهما ست سنوات من دون أن ينجبا أطفالا. وحسب الدعوى، سيدفع الابن 930 ألف دولار أسترالي في حال لم ينجب طفلاً خلال عام، بحسب موقع «أستراليا بالعربي»، تعويضاً للمبالغ التي أنفقها على تعليم ابنه في الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح طياراً.ووفق ادعاء الأب، القضية حساسة وعاطفية بالنسبة له ولزوجته، ولن يستطيعا الانتظار أكثر من تلك المدة لرؤية حفيدهما، فقد أنفق 3.5 مليون روبية على تعليم ابنه وتدريبه، وقبلت المحكمة الدعوى وحدّدت جلسة استماع أمس (الإثنين)، ولم تستطع وسائل الإعلام الوصول للابن وزوجته للتعليق.