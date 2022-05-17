حذّر بحث جديد من خطر الحالة التي تعرف بـ«مقدمات السكري» على القلب لدى البالغين في سن تراوح بين 18 و44 عاماً. وقال الباحثون، إن الشباب الذين لديهم مستويات سكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي أكثر تعرضاً للدخول إلى المستشفى بسبب النوبة القلبية مقارنة بأقرانهم، ويزيد احتمال إصابتهم بالسكتات 1.7 مرة. وحذر البحث في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية، الذي اختتم أعماله في ولاية فيرجينيا، من تزايد أعداد المصابين بمقدمات السكري في سن مبكرة.ووفقاً لموقع «ميديكال إكسبريس»، وجد الباحثون أنه من بين 7.8 مليون شخص عمره أقل من 44 عاماً تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب النوبات القلبية في عام 2018، وأن أكثر من 31 ألفا منهم مصابون بمقدمات السكري.