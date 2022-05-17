توجد نصائح قد تدفعك للاستيقاظ من النوم في الصباح دون منبه، فبينما تبدو هذه العملية صعبة ومضنية يضطر الكثير من الأشخاص لاستخدام المنبهات بأنواعها المختلفة لمساعدتهم على الاستيقاظ، إلا أن اتباع البعض روتيناً معيناً للاستيقاظ بشكل طبيعي دون الحاجة لأجهزة التنبيه قد يكون فعالاً، وبحسب الخبراء، فإن الاستيقاظ الطبيعي عادة ما يكون أكثر راحة وفائدة للصحة، لذا فقد أورد موقع «ميترو» الإلكتروني بعض النصائح التي تساعد على الاستيقاظ دون استخدام منبه.السماح للضوء الطبيعي في غرفة النومتجنب الكافيين والتوترالالتزام بروتين نوم معينممارسة الرياضة الصباحية يومياًتناول المشروبات الدافئة