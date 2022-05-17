تشارك نساء سعوديات قصص نجاحهن، والصعوبات التي مررن بها في سبيل تحقيق أهدافهن، وكيف غيرت القوانين الجديدة حياتهن ومكنتهن من ممارسة أدوار التنمية والرخاء والتقدم، وذلك من خلال برنامج وثائقي يعرض على تطبيق شاهد، يتناول نماذج لسعوديات من فئات مختلفة من المجتمع السعودي يستعرضن الأثر التي تركته التغييرات الكبيرة في الأنظمة واللوائح، لاسيما في ما يرتبط بالمرأة ويعظم دورها المؤثر في التنمية.الفيلم الذي أخرجه عبدالرحمن صندقجي وكتبه عبدالله المحيلان ومحمود ناجي؛ يقارن العمل بين وضع النساء في المملكة بعد قوانين تمكين المرأة التي شهدتها السنوات الماضية، ويرصد التغيرات التي طرأت على واقع المرأة السعودية.يعرض العمل نضال أربع نساء من الواقع معاصرات للتغييرات التي طرأت، ويبرز مدى استفادتهن منها في تغيير حياتهن للأفضل ليقدمن مشاريعهن الناجحة في الحياة بكل اقتدار وثقة.يسلط العمل الضوء على تمكين المرأة السعودية، بقالب مشوق يغلب عليه سرد الأثر المباشر للقوانين في تذليل الصعوبات، علاوة على تأثيرها في الوعي الاجتماعي واستيعابه للحقبة الجديدة، ويأتي في سياق التوجه الذي توليه MBC للاهتمام بالمحتوى السعودي وتضمينه في قنواتها ومنصاتها المختلفة، باهتمام خاص من رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي أكد في عدة مناسبات حرص المجموعة على إبراز الأعمال المثرية للمجتمع العربي عموماً، بما فيها قصص النجاح السعودية المبهرة، لما تحمله من فائدة كبيرة وأثر إيجابي على المتلقّي، وإثراء منصة شاهد بهذه النوعية من الأعمال المميزة.د. ندى البصيلي - طبيبة ومبتعثةجمعة القحطاني - صاحبة مشروعسارة المالكي - مرشدة سياحيةشريفة العنزي- سائقة تاكسي