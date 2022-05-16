حذر طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أفراد المجتمع من 3 سلوكيات خاطئة لمواجهة العطش وهي: تناول المشروبات الغازية الباردة لمواجهة العطش بدلا عن الماء، الإكثار من تناول الآيسكريم وخصوصًا من قبل الأطفال، ارتداء ملابس غير قطنية لا تساعد على أمتصاص العرق المفرز من الجسم وخصوصًا العاملين في الميدان.

وقال إن التعرض لارتفاع الحرارة الخارجية يجعل الجسم في حالة فقدان السوائل عبر التعّرق، وبالتالي تزداد الحاجة إلى تعويض المفقود حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، إذ يجب أن يحرص الشخص على تناول الماء النقي حتى لو لم يشعر بالعطش، فالجسد يحتاج إلى الماء لإتمام الكثير من العمليات الحيوية داخل الجسم، مع ضرورة تجنب المشروبات الغازية التي لا تفيد الجسم نهائيًا بل تعتبر من مدرات البول وتسبب الشعور بانتفاخ البطن، كما أن تناول الماء يساعد أيضاً على طرد السموم والنفايات والبكتيريا من الجسم لمحاربة الأمراض والعدوى، إضافة إلى تقوية جهاز المناعة، كما يعزز الماء الهضم الجيد وحركة الأمعاء المنتظمة، وفي حال عدم تناول الماء بشكل جيد فإن الفرد كثيراً ما يشكو من الإمساك والانتفاخ.

وتابع أنه يجب على الجميع بمن فيهم الأطفال أن يتناولوا الماء يومياً بالشكل الصحيح بما يعادل 6 - 8 أكواب، بغض النظر عن السوائل الأخرى التي تحتوي على سكريات أو كافيين أو أملاح، فهذه السوائل لا تقوم بمهمات الماء الذي يعتبر مهماً لتعويض فقدان السوائل من الجسم، التي يتم فقدها عن طريق التعرق، وللوقاية من الجفاف والمحافظة على الجهاز الهضمي وتعزيز صحة البشرة.

وحذر من تعويض العطش بالآيسكريم وخصوصًا من قبل الأطفال، فذلك السلوك يعتبر غير صحي إذا تجاوز عدد مرات تناوله بشكل يومي، لأنه يحتوي على سكريات عالية مما يزيد من نسبة السعرات الحرارية، فالآيسكريم لا يروي العطش بل يزيده، ويلاحظ ذلك في الرغبة لتناول الماء بعد أكل الآيس كريم.

ولفت إلى أنه يجب تجنب ارتداء الملابس غير القطنية لأنها لا تمتص العرق، ويصبح الجسم في حالة عدم الارتياح بجانب صدور روائح غير محببة من الجسم.

ونصح ضياء في ختام كلامه بتناول الخضراوات والفواكه لاحتوائهما على الكثير من الفيتامينات والمعادن والسوائل، تجنب أماكن أشعة الشمس، وهو ما يجعل الجسم في حالة ترطيب دائم، تناول العصائر الطازجة، وخصوصًا التي تحتوي على السوائل مثل البطيخ والبرتقال والرمان والجزر والليمون، فكلها مفيدة للجسم، شرب الماء بمعدل ليترين ونصف إلى ثلاثة لترات، وهو ما يعزز شعور الجسم بعدم التعطش، تجنب ممارسة الرياضة في أوقات الحر، فارتفاع الحرارة يؤدي إلى إرهاق الجسم.