أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن البالغين الذين يتناولون نظاماً غذائياً غنياً بالألياف، تقل لديهم الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في أمعائهم. وتدعو هذه النتائج إلى استخدام النظام الغذائي لمكافحة الجراثيم المقاومة للأدوية.ووفقاً لموقع «ساينس دايلي»، أوصت الدراسة بالنظام الغذائي المتنوع، وتنويع الأطعمة بشكل كبير خصوصا الغنية بالألياف.الحبوب مثل الشعير والشوفانالبقوليات مثل الفول والعدسبذور الشيا والمكسراتالفواكه (الجزر، والتوت)خضراوات البروكلي والقرع