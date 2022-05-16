استطلع موقع Live Science آراء الخبراء حول كيفية تحسين الحالة المزاجية بشكل خاص والصحية بشكل عام، وأجمع الخبراء على أن اتباع نظام غذائي صحي والتفاعل مع الآخرين وممارسة الرياضة وتناول المياه بكميات كافية والحصول على قسط كافٍ من النوم، تعد جميعها عوامل تساعد عندما يتعلق الأمر بتحسين الحالة المزاجية، وبحسب «العربية.نت» نصح الخبراء ببعض التغييرات الصغيرة التي يمكن إدخالها في الحياة اليومية لرفع المعنويات، وحددوا 10 أمور تساعد على ذلك.حيث قالت الخبيرة الدكتورة ديبوراه لي: «إن القيام بعمل طيب مع شخص آخر يؤدي إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسين، وهو نفسه الذي يتم إفرازه عند احتضان مولود جديد أو الوقوع في الحب. كما يحدث ارتفاع في مستويات هرمون الدوبامين، الذي يعكس الشعور بالسعادة، والذي ترتبط المستويات المنخفضة منه بانخفاض الحالة المزاجية والاكتئاب، لذا فإن أي تصرف يعزز مستويات الدوبامين من المرجح أن يكون له تأثير معاكس».1. صنيع لطيف لشخص آخر2. المزيد من مياه الشرب3. تقليل الهاتف الذكي والحاسوب4. تجنب الوحدة بالاتصال بالآخرين5. التعرض لضوء الشمس6. الضحك7. العلاج السلوكي المعرفي8. نظام غذائي صحي9. النوم الكافي والمنتظم10. ممارسة الرياضة يومياً