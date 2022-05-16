شهدت قرية مصرية مذبحة عائلية بشعة، حيث أقدم حلاق على قتل زوجته وابنته ثم انتحر بشنق نفسه، بينما فر الابن ونجا بأعجوبة من براثن والده.

وفوجئ سكان قرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف جنوب الجيزة، بصراخ واستغاثات من منزل حلاق، وباستطلاع الأمر والذهاب للمنزل تم العثور على 3 جثث للرجل وزوجته وابنته.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن الحلاق ويدعى أنور، هشم رأسي زوجته وابنته بآلة حادة، ولم يتركهما إلا بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة، ثم وضع حدا لحياته شنقا. وتبين أن الرجل حاول قتل ابنه أيضا، لكن الأخير تمكن من الفرار ونجا بأعجوبة قبل أن ينفذ الأب جريمته، وحاول الاستغاثة بالجيران، إلا أنه فشل في استدعاء النجدة في الوقت المناسب.

وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.