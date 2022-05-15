أفادت دراسة طبية بريطانية، بأن غبار الخشب يمكن أن يسبب سرطان الأنف، منوهة لوجود أعراض كثيرة تشير للحالة، بما فيها احتقان الأنف أو الرعاف.وأشارت الدراسة، التي أعدتها كلية لندن الجامعية، إلى أن هناك أسباباً أخرى تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الأنف، ومنها التدخين وفايروس الورم الحليمي (HPV).وبحسب صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، قالت الدراسة: «يمكن أن تختلف حالة سرطان الأنف اعتماداً على مكان وجود السرطان، وتشمل الأعراض الرئيسية لسرطان الأنف الشعور بانسداد أو احتقان الأنف وبضغط أو ألم خلف الأنف حول الأسنان العلوية، إضافة للرعاف المستمر».وأوضحت الدراسة، أن هناك أعراضاً أخرى بما فيها احتمال وجود تورم أو قرحة داخل الأنف أو في الفم أو في الوجه.. ويمكن أن يؤدي سرطان الأنف إلى انخفاض أو فقدان حاسة الشم.