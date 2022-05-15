تخطط شركة «أبل» لاستبدال منفذ الشحن الحالي في هواتف آيفون بمنفذ «USB-C» الأكثر انتشارا، بدلا من منفذ «لايتتنغ» الحالي، وفقا لأشخاص بموقع «بلومبيرغ»، الذين قالوا إن «أبل» لن تبدأ بهذه الخطوة حتى 2023 على أقرب تقدير، كما أنها تخطط للاحتفاظ بمنفذ «لايتننغ» للموديلات الجديدة التي ستصدر في وقت لاحق من هذا العام، وتعتمد معظم أجهزة أبل، بما في ذلك «آي باد» و«ماك»، بالفعل على منفذ «USB-C» حاليا، بينما لا تزال أجهزة آيفون وساعات أبل تستخدم «لايتننغ».وقالت «بلومبيرغ»، إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة هو قرار الاتحاد الأوروبي بإجبار شركات تصنيع الهواتف والأجهزة الأخرى على اعتماد «USB-C».