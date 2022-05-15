بيعت اللوحة الأكثر شهرة للفنان الأمريكي إيرني بارنز «The Sugar Shack» أو تقليب السكر؛ التي تجسد مشهد رقص مبهج مقابل 15.3 دولار أمريكي في مزاد كريستيز لفنون القرن العشرين.وبمجرد أن افتتح مدير المزاد أدريان ماير الإجراءات الخاصة باللوحة بمبلغ 200.000 دولار أمريكي، ارتفع العرض إلى مليون دولار أمريكي في غضون دقيقة واحدة.وبعد جولة من معركة المزايدات المكثفة أصبح عملاق الطاقة الملياردير الأمريكي توم بيركنز مالكاً لـThe Sugar Shack من خلال تقديم مبلغ مذهل قدره 15.3 مليون دولار أمريكي؛ وهو سعر تجاوز بكثير سعره المسبق، وقال لاحقاً على حسابه على إنستغرام إن «حلم الطفولة أصبح حقيقة».وحطمت النتيجة أيضاً الرقم القياسي السابق للوحات الفنان؛ الذي كان 550 ألف دولار أمريكي والذي سجله في كريستيز نيويورك العام الماضي.يذكر أن إرنست يوجين بارنز المولود عام 1938 والذي توفي عام 2009 كان فناناً أمريكياً معروفاً بأسلوبه الفريد الذي تميز بزيادة طول البشر في اللوحات، بالإضافة إلى تصويره لحركتهم، وكان أيضاً لاعبا محترفا لكرة القدم الأمريكية، بالإضافة لكونه ممثلاً ومؤلفاً أيضاً.وأنشأ بارنز معرض ذا بيوتي أوف ذا جيتو استجابةً لحركة «الأسود جميل» الثقافية في ستينيات القرن العشرين وضم هذا المعرض 35 لوحة نُقلت بين المدن الأمريكية الكبرى بين عامي 1972 و1979 باستضافة الشخصيات المرموقة والرياضيين المحترفين والمشاهير.