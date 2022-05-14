أعلنت السلطات الأمنية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية القبض على أم تبلغ من العمر 38 عاما قامت بقتل 3 من أطفالها، لسبب غريب.

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن القصة بدأت بعد أن اتصل أحد الأشخاص بالسلطات الأمنية لإبلاغها بأن جارتهم الأم أنجيلا دون فلوريس دخلت منزلهم الساعة الواحدة صباحا، حاملة نسخة من الكتاب المقدس وشمعة.

وحضرت الشرطة إلى الموقع، وجرى نقل فلوريس إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون الاشتباه في حدوث أي شيء.

لكن في حدود الثامنة صباحا، استجاب ضباط شرطة لوس أنجلوس لبلاغ بشأن وجود شخص مسلح في منزل فلوريس، ويتعلق الأمر بابنها الرابع المراهق، البالغ من العمر 16 عاما، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة «middleeast-24».

واكتشفت عناصر الشرطة، بعد وصولها، 3 جثث لأطفال أنجيلا، وهم ناتالي (12 عاما) وكيفين (10 سنوات) وناثان (8 سنوات).

واعترفت الأم أمام المحكمة (الأربعاء) بقتل أطفالها الثلاثة، مشيرة إلى أن ابنها الرابع ساعدها في ذلك، وهو ما ينفيه الأخير.

وقالت إنها أقدمت على فعلتها لأنها «اعتقدت أن أطفالها الثلاثة ممسوسون من الشياطين».

وذكر طليقها جاكوب لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أنها اتصلت به قبل أسبوع وبدأت تتحدث له حول الدين، مضيفا: «كانت تخبرني بأشياء عن الله.. لا أعرف حقا ما حدث لأنها لم تكن متدينة أبدا».

وحددت الجلسة المقبلة لأنجيلا دون فلوريس في أغسطس القادم، فيما سيمثل المراهق أمام محكمة الأحداث يوم 25 مايو الجاري.