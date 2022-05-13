أظهر علاج تجريبي للسرطان عن طريق نقل الخلايا المناعية المصممة إلى المرضى نتائج واعدة مبكرة في تجربة إكلينيكية عن طريق تقليص الأورام في الجهاز الهضمي. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن النتائج المؤقتة من المرحلة الأولى من التجربة السريرية التي توصل لها باحثون صينيون وجدت أن «ما يقرب من نصف أو 48.6% من 37 مريضاً عولجوا حتى الآن استجابوا للحقن مع تقلص أورامهم في الحجم بعد العلاج».وفي حين أن النتائج تأتي من تقييم سلامة أولى لهذا النهج، يعتقد الباحثون الصينيون في مستشفى ومعهد السرطان بجامعة بكين الذين أجروا التجربة أن (التقييم) يوضح إمكانية الخلايا المناعية المعدلة وراثياً في علاج سرطانات الجهاز الهضمي المتقدمة.