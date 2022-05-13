أطلق تطبيق التراسل الفوري «واتساب» 3 مميزات جديدة، لمواكبة المنافسة المحتدمة بين مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أكبر عدد من المستخدمين، تتضمن خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وإمكانية مشاركة الملفات الضخمة لما يصل حجمه إلى 2 غيغابايت، ومضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية من 256 إلى 500 مشارك.ومن المقرر أن يتيح ميزة استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل في واتساب لمستخدمي التطبيق التفاعل بطريقة أسرع من العادية، خصوصاً أنها خدمة موجودة على تطبيقات أخرى مثل «ماسنجر» و«سلاك» و«تليغرام».وأضاف الشهر الماضي ميزة جديدة سمحت لمستخدميه بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية من 8 أشخاص إلى 32 مشتركاً.