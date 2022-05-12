أكد مسؤولو العاصمة الصينية بكين عدم صحة ما يتم تداوله عن غلق المدينة، حاثين السكان على عدم تخزين السلع الغذائية، فيما تدفقوا على متاجر البقالة وسط تزايد القلق من أنه سيتم تكثيف استجابة العاصمة لتفشي كوفيد-19 المستمر، بحسب وكالة «بلومبيرغ».

وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين شو هيجيان، في إيجاز صحفي اليوم (الخميس)، التكهنات بإغلاق بكين أو إدخالها في «فترة هدوء» هي محض شائعات.

وأضاف أن سكان المدينة الذين يبلغ تعدادهم نحو 20 مليون نسمة ليسوا بحاجة للقلق بشأن الإمداد الغذائي ولن يتم وقف خدمة التوصيل للمنازل.

وجرى أيضا تمديد أوقات التوصيل عبر تطبيقات البقالة على الإنترنت لعدة ساعات.