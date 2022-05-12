نجح راكب ليس لديه خبرة طيران في الهبوط بطائرة صغيرة في فلوريدا (الثلاثاء) بعد أن تعرض قائدها لحالة طبية طارئة، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية.

وهبطت طائرة سيسنا 208 ذات المحرك الواحد بنجاح في مطار بالم بيتش الدولي الساعة 12:30 ظهر (الثلاثاء)، وفق ما ذكرت محطة WPTV التابعة لـ NBC في ويست بالم بيتش.

وبثت المحطة بالصوت الحي المكالمة التي تم إجراؤها من الطائرة إلى مراقبة الحركة الجوية في برج Fort Pierce، حيث يمكن سماع تحذير راكب مجهول: «لدي موقف خطير هنا». وأضاف الرجل «طائرتنا أصبحت غير متوازنة. وأنا ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة».

وحينها أجابه برج المراقبة «ما هو موقفك؟» فتابع الراكب «ليس لدي أي فكرة ولكني أستطيع أن أرى ساحل فلوريدا أمامي»، حينها طلب برج المراقبة من الراكب «الحفاظ على مستوى الأجنحة» و«مجرد محاولة تتبع الساحل، إما شمالًا أو جنوبًا»، بينما كان طاقم البرج يحاول تحديد موقع الطائرة.

في النهاية، تمكن جهاز التحكم من توجيه الراكب عبر خطوات الهبوط بالطائرة، حتى سماع طاقم برج المراقبة يهلل لنجاح الهبوط.

ولاحقا أعلن مسؤولو مكتب شريف مقاطعة بالم بيتش إن شخصًا واحدًا نُقل إلى المستشفى في ما يتعلق بالحادث، ولم يتم إعطاء معلومات إضافية حول وضع الطيار ولا هوية الراكب الذي هبط بها.

وقالت المحطة أن إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في الحادث.