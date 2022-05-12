عقب فرارها من بلادها، أكدت المغنية الرئيسية في فرقة «بوسي ريوت» ماريا أليوخينا، المناهضة لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها ستحيي حفلة (الخميس) في العاصمة الألمانية يعود ريعها لدعم أوكرانيا التي تواجه غزوا وحشيا.

وكانت أليوخينا قد أعلنت أنها تمكنت من مغادرة بلادها بعد خداعها للسلطات الأمنية من خلال التخفي بزيّ عاملة توصيل وجبات.

وكانت ماريا قد أثارت غضب السلطات الروسية في العام 2012 عندما نظمت احتجاجا في موسكو، وتم سجنها لمدة عامين.

وفي سبتمبر الماضي، صدرت في حق ماريا أليوخينا عقوبة تفرض «قيودا» على حريتها (بما يشمل المراقبة القضائية وحظر التجول الليلي ومنع مغادرة موسكو) لمدة عام بسبب دعوتها إلى مظاهرة احتجاجا على اعتقال المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

وفي نهاية أبريل من هذا العام، شدد القضاء الروسي هذه الإجراءات باستبدالها بحكم بالسجن، خلال جلسة استماع لم تحضرها أليوخينا.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأربعاء، قالت ماريا أليوخينا البالغة 33 عاما إنها تمكنت من مغادرة موسكو متخفية في زي عاملة توصيل وجبات، وتركت هاتفها المحمول لمنع الشرطة من تعقبها.

وعبرت ماريا الحدود إلى بيلاروسيا المجاورة، وبعد أسبوع تمكنت من العبور إلى ليتوانيا بعد محاولات عدة، بحسب ما ورد في المقابلة.