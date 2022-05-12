أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم (الخميس) تطبيق إجراءات مشددة على المستوى الوطني بعدما سجلت بلاده أول إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ أول ظهور للفايروس في الصين قبل عامين ونصف.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فإن الإصابة تتوافق مع «أوميكرون» وهي نسخة متحورة من فايروس كورونا تمتاز بقدرتها على التفشي.

وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون أمر الجهات المعنية بفرض حالة طوارئ مشددة وإغلاق عام، متعهدا بالسيطرة والتعامل مع أول إصابة ومنع انتشار الوباء، ونقلت عنه قوله خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي، إن «الهدف هو القضاء على جذور الجائحة في أقصر فترة زمنية ممكنة».

ولم يسبق لكوريا الشمالية أن أعلنت عن أي إصابات بـ«كوفيد-19» وفرضت الحكومة إغلاقا صارما لحدود البلاد منذ بدء الوباء في 2020، ووفقا لوكالة «يونهاب»، لم يوضح تقرير الوكالة عدد إصابات كورونا التي تم اكتشافها، لكن يبدو أن هناك العديد من المرضى.