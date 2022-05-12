أوردت مجلة «Woman» النمساوية أن الأوردة العنكبوتية «Spider Veins» عبارة عن أوردة متسعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق، مشيرة إلى أن هذه الأوردة الدقيقة المتشعبة تتخذ شكل خيوط الشبكة العنكبوتية وتظهر بالقرب من سطح الجلد، لذا يمكن رؤيتها بالعين.وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأوردة العنكبوتية تمثل في الأساس مشكلة جمالية، حيث إنها تُفسد جمال السيقان وتحرم المرأة من ارتداء الملابس الصيفية القصيرة بسبب مظهرها السيئ، ويمكن إخفاء الأوردة العنكبوتية بواسطة 5 أمور:*مستحضرات التسمير الذاتي* حَقن الأوردة المتسعة بمواد تؤدي إلى ضمورها.* العلاج بالموجات فوق الصوتية* المعالجةُ بالليزر* ارتداء جوارب الدعم لتقليل حجم الأوردة