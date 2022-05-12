أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية ترشيح 69 فيلماً للعرض في الدورة الثامنة التي تنطلق في الثاني من يونيو القادم، بواقع 8 أفلام عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلماً عن فئة الفيلم القصير، و33 فيلماً للعروض الموازية.يذكر أن الأفلام السعودية والخليجية المشاركة تتنافس لأول مرة في المسابقة على جوائز «النخلة الذهبية»، بالإضافة إلى مكافأة مالية لكل جائزة، وهي كالتالي: النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل، النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، النخلة الذهبية لأفضل ممثل، النخلة الذهبية لأفضل ممثلة، النخلة الذهبية لأفضل موسيقى، النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي، ونخلة لجنة التحكيم الذهبية. كما استحدثت إدارة المهرجان لهذه الدورة فئات جديدة من الجوائز؛ منها النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي، وجائزة أفضل سيناريو منفذ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية، إضافة لجائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول، التي تم استحداثها في الدورة السابعة.وأتاحت إدارة المهرجان في الدورة الحالية لأول مرة، مجالاً للمنافسة بدعوة صنّاع الأفلام الخليجية للترشّح للمشاركة في «جائزة الفيلم الخليجي». ويشهد المهرجان عدة فعاليات مصاحبة؛ منها ورش وندوات متخصصة في صناعة الأفلام، طباعة الكتب في المجالات السينمائية.المهرجان الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام منذ ٢٠٠٨، يعد الأول على المستوى المحلي، ويهدف إلى الاهتمام بالأفلام السعودية، وخلق مجال تنافسي بين صنّاعها وتطويرها، وتشجيع المبدعين.يذكر أن مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة، والمقررة في الفترة من (2 - 9 يونيو 2022) يأتي بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام السعودية.