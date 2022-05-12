يستعد النجم المصري محمد إمام لتدشين العروض الأولى لفيلمه المنتظر (عمهم) الذي يشاركه بطولته نخبة من نجوم السينما والدراما العربية، بينهم هدي المفتي، محمد سلام، محمد أنور، محمد ثروت، سيد رجب، أيتن عامر، رياض الخولي، محمد لطفي، وغيرهم.الفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وسيعرض في صالات السينما الخليجية في عيد الأضحى القادم.ويحكي الفيلم قصة شاب مكافح وحالم، عشقه الأكبر الملاكمة، لكنّه يواجه الكثير من الصعوبات في طريقه لتحقيق حلمه. الفيلم مختلف وقائم على الدراما والأكشن والتشويق بأعلى مستوياته، وقد تم رصد أفضل التقنيات والإمكانات الإنتاجية لتصويره وتنفيذه.