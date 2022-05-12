قررت شركة أبل وقف إنتاج جهازها الشهير «آيبود» بعد أكثر من 20 عاماً من إطلاق الأجهزة، التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة ودشنت انطلاقتها الصاروخية لتصبح أكبر شركة في العالم.وقالت أبل في منشور على مدونة إن جهاز آيبود تاتش، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوفراً حتى نفاد المعروض.ومنذ إطلاقه في العام 2001، واجه آيبود سيلاً من مشغلات الموسيقى المنافسة قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت وينهي تقدمه.