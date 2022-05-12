يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم (الخميس)، حفلة غنائية ساهرة على مسرح «بنش مارك» ضمن حفلات موسم جدة 2022، بعدما اختتم أخيراً حفلات عيد الفطر في الرياض، بحفلة ساهرة أقامها على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بحضور جماهيري غفير، استمتع بما قدّمه «القيصر» من أغنياته الشهيرة على مدى أكثر من ساعتين.وتأتي الحفلة في سياق برنامج حفلاته في الموسم الجديد، بعد توقف قسري اضطره لإلغاء كل حفلاته الغنائية التي كان من المقرر أن يحييها في جولته الغنائية في أمريكا وكندا، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، وسيتم تحديد موعد جديد لاحقاً.