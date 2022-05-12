هاجر عبدالله وجهٌ إعلامي سعودي، أطل أخيراً عبر الشاشة الفضية ومنصات التقديم الأخرى، شقت طريقها نحو التقديم من بوابة أكاديمية محفوفة بشغف الإعلام وهواية العمل في استديوهاته وميادينه، درسته في نيويورك ولندن، قبل أن تنضم لكوكبة مجموعة «MBC» وهي باكورة مشوارها وأول محطاتها.تؤمن بالتخصص وتعزيز المعرفة، وترى أن الموهبة رغم لعبها دوراً أساسياً في العمل الإعلامي لكنها دون المعارف التي تُكملها وتساعد في إبرازها لا تفيد.وتقول هاجر لـ«عكاظ»: «قلّة الخبرة قد تكون عائقاً لدى البعض واللغة وفصاحتها والاطّلاع والمتابعة والثقافة العامة المتجددة، ولكن مع الإصرار والعزيمة والتطور المستمر يستطيع الإنسان تحقيق ما قد لا يتخيله في حياته».وترى أن الأخبار والنشرات هي أصعب القوالب التلفزيونية إعداداً وتقديماً، وكل من يقدم الأخبار يستطيع تقديم غيرها والعكس ليس صحيحاً، أي من يقدم البرامج في أي قالبٍ كان ليس سهلاً عليه أن يقرأ نشرة أخبار؛ لأنها دائماً تُعتبر رأس الهرم، مشيرة إلى أن النشرات والأخبار قدمت لها الكثير على مستوى الإعداد والتقديم واللغة وفصاحتها والحوار وصقلتها من كل الجوانب.وتؤكد أن الرهان دائماً على الشخصية والكاريزما والعفوية إذا صاحبها إعداد وثقافة عامة وسرعة بديهة، ما يجعل المذيع يتميز والمادة تصل للناس وتنتشر؛ لأنها بذلك تلامسهم.