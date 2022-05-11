قضت محكمة مصرية (الثلاثاء) بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد 17 عاماً، المعروفة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني، بالسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وقررت نيابة طنطا (شمال القاهرة) حبس المتهمين، بعد القبض عليهم وبحوزتهم أجهزة «الموبايل» الخاصة بهم، وعليها صور الضحية بعد تركيبها على صور عارية، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإفشاء أسرار الحياة الخاصة، من قبل جهات التحقيق للمتهمين، خاصة بعد اعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.