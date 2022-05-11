أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، إذ تم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية.

وأفادت الوكالة عبر بيان نشرته في موقعها الإلكتروني اليوم (الأربعاء) أن تحديث البروتوكول يأخذ في الاعتبار آخر تطورات وباء «كوفيد-19»، لاسيما مستويات التطعيم والتحصين، وما يصاحب ذلك من رفع للقيود في عدد متزايد من البلدان الأوروبية، إضافة إلى التغييرات المتعلقة بالكمامات، إذ تشمل التوصيات تخفيف الإجراءات الأكثر صرامة على العمليات الجوية، مما سيساعد في تخفيف العبء عن قطاع الطيران مع الحفاظ على التدابير المناسبة.

وقال المدير التنفيذي للوكالة باتريك كي إنه اعتباراً من الأسبوع القادم، لن تكون هناك حاجة لأن تكون أقنعة الوجه إلزامية في السفر الجوي في جميع الحالات، بما يتماشى على نطاق واسع مع المتطلبات المتغيرة للسلطات الوطنية في جميع أنحاء أوروبا للنقل العام، وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة الأمور إلى طبيعتها في السفر الجوي. مضيفا أنه مع ذلك يجب على الركاب التصرف بمسؤولية، واحترام خيارات الآخرين من حولهم، ويجب على الراكب ارتداء قناع الوجه عند السعال أو العطاء لطمأنة القريبين منه.

وقالت مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أندريا أمون: "إن التطوير والتحديثات المستمرة لبروتوكول سلامة صحة الطيران في ضوء جائحة COVID-19 المستمر قد أعطى المسافرين وموظفي الطيران معرفة أفضل بمخاطر انتقال الفايروس ومتحوراته، في حين أن المخاطر لاتزال قائمة، فقد رأينا أن التدخلات واللقاحات سمحت لحياتنا بالعودة إلى طبيعتها. على الرغم من أنه لم يعد يُنصح بالإلزام بارتداء الكمامات في جميع المواقف، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أنه إلى جانب التباعد الجسدي ونظافة اليدين الجيدة التي تعد من أفضل الطرق لتقليل انتقال العدوى، يجب احترام قواعد ومتطلبات دول المغادرة والوجهة وتطبيقها، ويجب على مشغلي السفر الحرص على إبلاغ الركاب بأي تدابير مطلوبة في الوقت المناسب.

ووفقا للبيان، فمن المقرر أن تدخل التوصيات الجديدة بشأن عدم إلزامية ارتداء الكمامات حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مايو 2022.