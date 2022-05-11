يصنف الشمام بأنه من أغنى الفواكه بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على التخلص من العديد من الأمراض، والشمام فاكهة ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على الفوسفور والحديد والبوتاسيوم والألياف الغذائية والمغنيسيوم والزنك والصوديوم وأنواع عديدة من الفيتامينات وغيرها، وتتوفر بسهولة خلال أشهر الصيف، جيدة المذاق ولها العديد من الفوائد الصحية، وحدد موقع news18 أهم الفوائد الصحية للشمام.بشرة صحيةتحسين الهضمضبط ضغط الدمتوسيع للأوعية الدمويةتقوية المناعة