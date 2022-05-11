أعلن مزاد كريستنز في نيويورك أن لوحة مارلين مونرو، أسطورة هوليود، التي رسمها الفنان آندي وارهول، بيعت بمبلغ 195 مليون دولار، لتصبح بذلك هي القطعة الفنية الأغلى سعراً على الإطلاق من أعمال فناني القرن العشرين.المعروف أن لوحة مارلين مونرو، التي كانت تحمل اسم «لقطة مارلين الزرقاء الرزينة»، ورسمها آندي وارهول في عام 1964، وقبل بيعها، كتبت صالة المزادات العالمية، كريستز، أن هذه اللوحة تعد «واحدة من أندر الصور وأكثرها جمالا»، وحددت قيمتها المادية بشكل تقديري بلغ 200 مليون دولار.وبعد أن بيعت لوحة مارلين مونرو للفنان آندي وارهول بهذا المبلغ، أصبحت لوحة «نساء الجزائر» للفنان العالمي بابلو رويز بيكاسو،‏ أحد أشهر الفنانين في القرن العشرين، التي رسمها عام 1955، في المركز الثاني، في قائمة اللوحات الأغلى سعرا في القرن العشرين، ففي مزاد أقيم عام 2015 بيعت هذه اللوحة بمقابل 179.4 مليون دولار.ووفقا للمركز الثاني، في قائمة اللوحات الأغلى سعرا في القرن العشرين، أصبحت لوحة «جمجمة» التي رسمها جان ميشيل باسكيات عام 1982، في المركز الثالث، بعدما بيعت في مزاد عالمي من قبل بمبلغ 110.5 مليون دولار.وبخلاف هذا، فلا تزال لوحة «سالفاتور موندي» للفنان ليوناردو دا فنتشي، التي تم بيعها في نوفمبر 2017، هي صاحبة الرقم القياسي في تحطيم كافة الأعمال في تاريخ المزادات من كافة الحقب، لكونها صاحبة الرقم الأغلى الذي بيعت به وهو 450.3 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز.