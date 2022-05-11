كشفت دراسة حديثة أن وضع الجلوس أو الاستلقاء لفترة طويلة، هو عامل خطر مستقل للإصابة بالسرطان، وفقاً للموقع الإلكتروني CancerFactFinder.org، الذي يديره فريق من معهد دانا فاربر للسرطان وجامعة هارفارد، حيث نشر أن الأشخاص الذين يقضون وقتاً أطول في الجلوس أو الاستلقاء لديهم مخاطر متزايدة من سرطان القولون والمستقيم وبطانة الرحم والمبيض وسرطان البروستات.ويستشهد بمراجعة منهجية لـ18 مقالة تتعلق بالسلوك المستقر وخطر الإصابة بالسرطان. وبحسب المراجعة فإن هناك علاقات «ذات دلالة إحصائية» بين السلوك المستقر ونتائج السرطان، وفقاً لموقع البيان.