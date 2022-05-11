حولت عملية تجميل فاشلة، حياة امرأة عربية إلى جحيم، وأدخلتها في أزمة نفسية بسبب تخلي خطيبها عنها وعدم تقدم أحد للزواج منها، بعدما تسببت عملية تجميل أنفها بعاهة مستديمة لها. وقالت صحيفة (الإمارات اليوم)، إن «العملية انتهت بالفشل بسبب خطأ ارتكبه طبيب غير مُلمّ بالأصول الطبية المتعارف عليها في هذه الإجراءات».وتسببت نتائج الجراحة في تشوه وجه المرأة وفسخ خطبتها ومعاناتها لحالة نفسية سيئة أدت إلى تركها العمل واليأس؛ ما دفعها إلى إقامة دعوى مدنية انتهت بإلزام الطبيب والمستشفى بتعويضها بمبلغ 50 ألف درهم.