وافق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، على منح ملكية تويتر، ليوتيوبر أمريكي شاب يدعى Mr.Beast كان سأل ماسك قائلاً، هل ستمنحني ملكية تويتر إذا مت؟ ليرد عليه ماسك بالإيجاب.يذكر أن Mr.Beast يوتيوبر أمريكي شهير يتابعه نحو 95 مليون شخص على يوتيوب، ويتخطى عدد مشاهداته 15 مليار مشاهدة.وكان رجل الأعمال الشهير الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، أثار ضجة على «تويتر»، بتغريدة غامضة، جاءت بعد بضع دقائق من تغريدة أخرى قال إنها رسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين إلى الإعلام الروسي هدد فيها بمحاسبة ماسك.وقال ماسك، في تغريدة تفاعل معها مئات الآلاف من المغردين: «إذا مت في ظروف غامضة، فإنه من الجيد معرفتكم جميعا».وكان من المعلقين على تغريدته والدة ماي ماسك، التي وصفت ما كتبه بأنه «ليس مضحكًا»، ليرد ماسك قائلا: «آسف! سأبذل قصارى جهدي لأبقى على قيد الحياة».وسبق هذه التغريدة تغريدة أخرى لماسك تضمنت صورة مما قاله روغوزين، عن تزويد ماسك لأوكرانيا بنظام «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجاناً.