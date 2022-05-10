قالت دراسة جديدة إن الحرمان من النوم يفقد القرنية قدرتها على إصلاح نفسها بشكل صحيح، وينتج عن ذلك مشاكل مثل جفاف العين، وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من الصين والولايات المتحدة، يؤثر نقص النوم على الخلايا الجذعية في القرنية وسطح الغشاء الدمعي، ويحدث هذا التأثير كلما قلّت فترة النوم عن 7 ساعات في اليوم.ووجد الباحثون أن نقص النوم يتسبب في خشونة سطح العين. و«القرنية هي السطح الأمامي الصافي للعين، ويوجد بها غشاء دمعي يساعد في الحفاظ على راحة العينين ويوفر الحماية من العدوى»، وفقاً لتقرير موقع «24au» عن «ميديكال نيوز توداي».آثار سلبية لقلة النوم:* إبطاء التمثيل الغذائي* تؤثر على الأعصاب* تضعف الذاكرة* تهدد الصحة النفسية