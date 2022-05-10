كشفت دراسة جديدة أن أخذ استراحة لمدة أسبوع واحد فقط من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يقلل من الاكتئاب والقلق.وقال الدكتور جيف لامبرت: «إذا كنت تقضي ساعات كل أسبوع في تصفح هذه المواقع وتشعر أنها تؤثر عليك سلبًا، فقد يكون من المفيد تقليل استخدامك لها لمعرفة ما إذا كان ذلك مفيدًا لك». ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أخذوا استراحة من منصات مثل: «تيك توك وإنستغرام وتويتر وفيسبوك لمدة سبعة أيام أبلغوا عن شعور متزايد بالرفاهية والراحة النفسية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية».