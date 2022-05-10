كشفت دراسة بريطانية جديدة أن الحصول على المزيد من المال لا يشتري السعادة في الواقع في ما يتعلق بالعمل. وأن الراتب العالي لا يجعلك أكثر سعادة في العمل، حيث قارن بحث أجرته شركة Instaprint البيانات حول متوسط الأجور الأسبوعية في 32 مدينة وبلدة رئيسية في المملكة المتحدة مع مستويات الرضا الوظيفي، وكشف أن المكان الذي يزعم فيه معظم العمال أنهم «راضون جدًا» عن وظائفهم، مدينة إيست ميدلاندز في نورثهامبتون، لايتجاوز متوسط الراتب الأسبوعي (717 دولارا) فقط، مقابل الأعلى دخلاً ممن يحصلون على (1000 دولار) في الأسبوع قالوا إنهم لا يشعرون بالرضا في وظائفهم، بحسب موقع ميترو البريطاني.