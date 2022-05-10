عاد بريق الفنان علي عبدالكريم للمعان من جديد بعد غياب طويل عن حفلات جدة، متألقاً بكوكبة من أعمالها التي ما زالت راسخة في ذاكرة الغناء السعودي، واعتلى أمس الأول مسرح «بنش مارك» في موسم جدة، ليقدم مجموعة من أشهر أغانيه: «بنلتقي»، «ياراوية»، «بحر الإثارة»، انتهاء بأغنيته الوطنية الأشهر «ديرتي دار السلام».وخص «عكاظ» بخبر إحياء حفل خاص في نادي الاتحاد الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري، وكشف لـ«عكاظ» تحضيره مفاجأة لعشاق العميد قد تكون بمناسبة تحقيقه الدوري الاستثنائي بعد مواجهة الكلاسيكو القادمة، يأتي ذلك في وقت وعد عشاقه بالعودة بأعمال جديدة في القريب العاجل.وكان مطرب الشباب في الثمانينات والتسعينات الميلادية، أكد أن غيابه عن المشهد الفني لم يكن بمحض إرادته، ملقياً باللائمة على المنظمين والمتعهدين الذين أغفلوا الكثير من الفنانين لاسيما ممن حملوا لواء الأغنية السعودية، في مقابل دعوته خارجياً ومشاركته المستمرة في مهرجانات خليجية، وقدم شكره للمتعهد زكي حسنين، ومحمد زكي على دعوتهما.وكان الفنان علي عبدالكريم دشن حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تويتر، إنستغرام، ويوتيوب» أخيراً، رغبة منه في تعزيز التواصل مع جمهوره، وإتاحة أرشيفه الغنائي لعشاقه ومحبيه.