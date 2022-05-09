دعا أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، طلاب وطالبات المدارس مع العودة للمدارس إلى ضرورة الحرص على اتباع 3 نصائح مهمة.

وأفاد بأن النصائح الثلاث هي: تنظيم الوقت بالشكل الصحيح، الحد من استخدام الإلكترونيات، ضرورة الاهتمام بالنوم الصحي، مؤكدًا أن كل هذه الأمور ستؤدي في الأخير إلى تحقيق النجاح المأمول وخصوصًا ونحن على مشارف انتهاء العام الدراسي.

وقال إن معظم الأطفال اليافعين والمراهقين للأسف لا يحسنون إدارة أوقاتهم، فيقضون معظم الوقت كما يريدون، وهذا قد يؤثر على تحصيلهم العلمي، لذا يقع على أولياء أمورهم دور مهم في التوجيه الصحيح نحو إدارة الوقت.

وأضاف أن النصيحة الأخرى المهمة هي الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، لانعكاساتها المؤثرة على صحة الجسم، وخصوصًا قبل النوم، فالأطفال وخصوصًا اليافعين والمراهقين للأسف كرسوا جل أوقاتهم وراء الأجهزة في متابعة الألعاب الإلكترونية وتصفح المواقع، وقد أوصت جمعية الأطفال الأمريكية أولياء الأمور والأسر بتحديد عدد ساعات التعرض لوسائل التكنولوجيا للأطفال كل يوم، وبما لا يزيد على ساعتين للأطفال ما بين 5- 18 سنة، ولكن المؤشرات الحالية تدل عكس ذلك.

وشدد البروفيسور الآغا على ضرورة إعادة ترتيب مواعيد النوم وتجنب السهر بعد أن شهدنا أيام عيد الفطر المبارك، حتى لا يصبح الأمر عائقًا مع بدء الدراسة، إذ يزداد خلال هذه الفترة حدوث اضطرابات النوم والقلق وعدم حصول الجسم على كفايته من ساعات النوم، مما يزيد من النعاس نهارًا، وقد يؤثر ذلك في مستوى الإدراك العلمي عند الدارسين، فتجنب السهر مهم جدًا في حصول الجسم أيضًا على الهرمونات المطلوبة، وعدم حدوث أي اختلال في عمل الهرمونات بما في ذلك هرمون «الميلاتونين» الذي يعمل على ضبط الإيقاع اليومي للأفراد.