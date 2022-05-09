تخشى مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان خلال الفترة القادمة، في أعقاب جائحة كورونا على مستوى العالم، ودعت إلى الاستمرار في الفحص المبكر والمستمر لتفادي اكتشافه المتأخر، وحذر موقع «ليفربول إيكو» البريطاني من 9 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان، مشدداً على ضرورة زيارة الطبيب بشكل عاجل في حال بدء ظهورها. وبحسب «البيان»، قالت نيغات عارف طبيبة عامة لقناة «ITV» البريطانية، إن هذه العلامات التحذيرية تتجلى في تسعة أسباب تمثل جرس الإنذار المبكر للمصابين لعلاج المرض، وكشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أعراضا تحذيرية تستوجب زيارة الطبيب وفق «سكاي نيوز»، مثل ظهور تغيرات على الجلد وحكة في الجلد وحموضة المعدة وعسر الهضم، إضافة إلى الارتجاع الحمضي، المعروف أيضا باسم الارتجاع المعدي المريئي، وهو التدفق العكسي لحمض المعدة نحو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة.* سعال مصحوب بالدم* نزيف مع البراز* نزول الدم مع البول* فقدان غير مبرر للوزن* تعرق ليلي* سعال مستمر لمدة 3 أسابيع* نتوءات في مختلف أنحاء الجسم* التعب الدائم* انتفاخ في البطن 3 أسابيع أو أكثر.