كشف الفنان عبادي الجوهر عزمه الحصول على لحن خاص به للفنان الراحل طلال مداح من ورثته، وتخطيطه للتواصل معهم بشأن التنسيق لهذا الأمر. وقال لـ«عكاظ»: أتمنى أن يكون هناك ألحان لم تغن له حتى الآن لدى أولاده، لافتاً إلى أن علاقته بطلال عميقة وخاصة، وقد كان أول من لحن له في تاريخه الفني من خلال أغنيته الشهيرة «يا غزال»، وأضاف «أبو عبدالله رائد من رواد أغنيتنا، شرفٌ كبير أن أغني له دائماً وسأسعى لتحقيق ذلك، ربطتني بالراحل علاقة خاصة، وكنت على تواصل مستمر معه حتى لحظاته الأخيرة، وهو أستاذنا الذي تعلمنا منه».على صعيد آخر، أعلن أخطبوط العود عودته للأغنية الطويلة المكبلهة، من خلال أغنية جديدة تجمعه بالشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وقال «سألتقي بالأمير عبدالرحمن بعد غياب في عمل جديد تم تنفيذه أخيراً، سيطرح خلال أسبوعين، وسيكون على رأس أغاني حفلتي القادمة».