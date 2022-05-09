نصح موقع «هيث لاين» ببعض الأغذية والمشروبات التي تساعد على حرق دهون البطن والجسم، وتحسن الأيض وتخلصك من السموم، وقال استناداً على نصائح الخبراء، إن بعض المشروبات يفضل تناوله لوقاية الجسم من أضرار السموم المختلفة، بعضها مفيد جدا لالتهابات المسالك البولية، ومفيد أيضًا في تطهير الكلى من أكسالات الكالسيوم الزائدة، ويساهم في تكوين حصوات الكلى، بحسب ما جاء في «البيان».* شراب التوت البري* عصير الفواكه والخضراوات* خل التفاح* ماء جوز الهند* الشاي الأخضر