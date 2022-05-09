ستصبح نيجيريا أول دولة توقف حركة الطائرات غدا (الاثنين)، إذ إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات جعل القطاع غير مربح.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن نقابات الشركات المشغلة للطائرات القول إنها سوف «توقف عملياتها في أنحاء البلاد» حتى إشعار آخر.

وتعد هذه أحدث دلالة على التأثير واسع النطاق للغزو الروسي على أوكرانيا، على الرغم من أن شركة ابوم للطيران، اختارت عدم التوقف عن العمل، وأرجعت ذلك إلى التزاماتها نحو العملاء.

وقالت شركات الطيران الـ23 في نيجيريا إنها قامت بتقليص رحلات الطيران خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولا يمكنها بعد الآن تحمل التكاليف عقب ارتفاع سعر وقود الطيران بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 700 نيرة (1.68 دولار) للتر.