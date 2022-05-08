نصحت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن، الطلاب والطالبات بضرورة الاهتمام بتنظيم الوقت والحد من الإلكترونيات والنوم والأكل الصحي، وذلك تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثالث والأخير لهذا العام.

وقالت الدكتورة هويدا إن هناك 8 نصائح مهمة للطلاب والطالبات مع العودة للفصل الدراسي الثالث والأخير، وهي:

- تنظيم الوقت، فهو عامل مهم من عوامل النجاح، إذ يجب إعطاء هذا العامل أهمية كبيرة حتى يتم الاستفادة من الوقت كما ينبغي، مع ضرورة منح التعليم جزءا أكبر من الوقت داخل المنزل.

- تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية المطلوبة للجسم وخصوصًا الخضراوات والفواكه لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف، إذ تساعد العناصر الغذائية الصحية على الاستذكار، والحفاظ على الطاقة بشكل جيد خلال الدراسة في المدرسة أو المنزل.

- تخصيص ساعة لممارسة الرياضة، فذلك يساعد على تنشيط الجسم والدورة الدموية، وتقوية الذاكرة، وتحسين الحالة النفسية وتنشيط خلايا الجسم والمخ، وبالتالي استقبال المعلومات واستذكار الدروس بشكل جيد.

- تنظيم مواعيد النوم، إذ أوضحت العديد من الدراسات فائدة النوم والاستيقاظ مبكرًا، بجانب عمل ودور الهرمونات داخل الجسم خلال فترة النوم.

- الحرص على التفاؤل يوميًا، فذلك يساعد على تجنب الشعور السلبي بعودة إرهاق وتعب الدراسة، وتعزيز الجوانب النفسية الداخلية بالإصرار على تحقيق النجاحات.

- تجنب متابعة الأخبار السيئة أو مشاهدة المقاطع التي تتناول القتل والعنف والعدوانية في مواقع التواصل الاجتماعي.

- تخصيص جدول للمذاكرة، حتى لا تتراكم الدروس ويشعر الطالب بالملل والإحباط، كما يجب عدم ترك أي مادة بحجة أنها الأسهل، لا بد من التوازن بين كل المواد، وعدم تأجيل الدروس لليوم التالي.

- ممارسة الهوايات المحببة للنفس، ويمكن استغلال الإجازة الأسبوعية في ذلك حتى لا يكون هناك عذر بعدم وجود الوقت.

وتابعت الدكتورة هويدا: يجب على الطلاب والطالبات الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية وقضاء الوقت الطويل أمام شاشة التلفزيون أو الألعاب الإلكترونية، فذلك يجعل من الصعب عليهم الالتزام بجداول المذاكرة والنوم مباشرة، إضافة إلى أن التعرض الطويل لضوء شاشات الأجهزة يسبب الإجهاد والأرق، وبالتالي يصعب على الطفل الالتزام بروتين النوم المناسب للدراسة.

وشددت الاستشارية النفسية على ضرورة حرص الطلاب والطالبات على تناول وجبة الفطور قبل التوجه للدراسة، فهذه الوجبة تعد أهم الوجبات الغذائية، إذ تمنح الطاقة وتساعد في المحافظة على استقرار نسب السكر في الدم على مدار اليوم، فوجبة الإفطار تعد مصدرا أساسيا لطاقة الجسم في فترات النهار، كما تعتبر للأطفال غذاء صحيًا يواكب مراحل النمو على المستويين الجسدي والإدراكي، إضافة إلى أنها تتحكم في تجنب الشعور بالجوع، ويجب مراعاة أن تحتوي وجبة الإفطار على العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم من طاقة وفيتامينات ومعادن وألياف، وينصح أيضًا بالتركيز على الحليب والبيض والفواكه مثل الموز أو التفاح.