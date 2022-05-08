تضافرت جهود شركات «أبل» و«مايكروسوفت» و«غوغل» لتوسيع نطاق الدعم لعمليات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب والمتصفحات؛ بهدف جعل الإنترنت أكثر أمانا وقابلا للاستخدام للجميع.وأعلنت الشركات الثلاث، توسيع نطاق الدعم لمعيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور من تحالف (FIDO) و(World Wide Web Consortium).وسيتمكن المستخدم قريباً من استخدام هاتفه الذكي لتسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات أو موقع ويب على جهاز قريب، بصرف النظر عن نظام التشغيل أو المتصفح الذي يستخدمه، وسيستعين بنفس الإجراء الذي يقوم به عدة مرات كل يوم لإلغاء قفل هاتفه الذكي، مثل التحقق من بصمة إصبعه أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي للجهاز.