بيعت رواية «جاتسبي» للكاتب الأمريكي الشهير فرنسيس سكوت فيتزجيرالد (1896 - 1940) في مزاد عالمي بمبلغ 67200 دولار أمريكي، وهي النسخة التي تم نشرها في نيويورك من قبل تشارلز سكريبنر في عام 1925. كانت هذه النسخة من رواية «جاتسبي» التي تعود إلى 97 عاما، أي أنها أوشكت على مرور 100 عام، قد تم طرحها للبيع في المزاد بمبلغ يراوح بين 30 إلى 50 ألف دولار، لكنها حطمت الحد الأقصى المتوقع لها، بفارق 17 ألف دولار أمريكي. المعروف أن رواية جاتسبي للكاتب الأمريكي فرنسيس سكوت فيتزجيرالد، نشرت لأول مرة في عام 1925، وتعتبر هذه الرواية واحدة من كلاسيكيات الأدب الأمريكي وإحدى أهم الوثائق الأدبية، لكونها أرخت لعقد العشرينات، وهي فترة مفصلية شكلت نقطة تحول في حياة الأمريكيين، أخلاقيا وماديا واجتماعيا، أطلق عليها فيتزجيرالد اسم عصر الجاز، فأضحى المسمى فيما بعد المصطلح المعتمد في الدوائر الأدبية، الأكاديمية منها وغير الأكاديمية.