ما زلت منتظرا وردة الريح،‏أراكِ (متصلة الآن) على الواتساب،‏أترقبك كطفلٍ‏يحنُّ إلى غيمة أمه الباسمة،‏قولي: ما الذي يمنعكِ من الصعودِ إلى مريخِ قلبي؟!‏ما الذي يمنعكِ من إسبالِ دمعتك على خدي.. ؟!‏سئمتُ من الانتظارِ..‏أنا هنا جئتُ، ولا أدري ما الذي أتى بي، وجدتني محبوسًا بين ملفات مهترئة وأنا أقلبُها، وأتساءلُ.. من سحب جسدي في هذا الفضاء المتكهرب؟!‏آه.. ما أشقى شفرات أصابعي، تزاحمت في كفيّ، ولا أستطيع اقتلاعها.‏بغتة وجدتُ نفسي واجمًا، لا أستطيع البُكاء.‏لقد حُبستْ كل أعضائي، في صندوقٍ أسود، تحمّله الغربان على منقارها وتطيح به من سماء إلى سماء ومن أرض إلى أرض وهي تنعق.‏ما زلت قلقًا، أنتظر الصعود إلى غيمةٍ حانية، راغبًا في غزالةٍ شاردة من فكي الجبل، ولكن الوقتَ ليس أرنبًا، سلحفاة لا تكاد تحرك رأسها،‏يا إلهي، متى يطيرُ الفراشُ ؟!