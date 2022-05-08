كشف موقع Focus Online ، أن التقليل من تناول فيتامين В3 والفواكه يساعد في الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة. وأشار الموقع بحسب «البيان»، إلى أن أمراض الكبد لا تظهر أعراضها في المراحل المبكرة. ولكن من أجل حماية الكبد ومنع إصابته يجب استبعاد بعض المواد الغذائية من النظام الغذائي اليومي، وحذر من خمسة أسباب تؤدي إلى تليف الكبد.* استهلاك المكملات المحتوية على فيتامين Аأو В3* التناول المنتظم للعقاقير القوية مثل الباراسيتامول* سكر الفركتوز* الوزن الزائد* الكحول