لم يتحمل شاب مصري فراق خطيبته التي توفيت فجأة فلحق بها بعد دفنها بيوم واحد، حيث شهدت محافظة الدقهلية حالة من الحزن بعد وفاة كريم أحمد شحاتة (24 عاما) حزناً على وفاة خطيبته دينا محمد مصطفى، نتيجة مضاعفات مرض السكرى، إذ أصيب بحالة ذهول وصدمة وسقط مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنعاش قلبه المتوقف؛ وفقاً لـ(صدى البلد). وحذر العميد السابق لمعهد القلب في القاهرة الدكتور جمال شعبان من «الزعل»؛ لأنه يؤدي إلى الوفاة كما قال، وأضاف : «دينا ماتت من مضاعفات السكري، فانكسر قلب (كريم) ولحق بها».