يخضع مواطن كويتي من مشاهير «مواقع التواصل الاجتماعي»، ومقيم أجنبي إلى التحقيق بتهم التهريب، بعد أن ضبطت عناصر الجمارك الكويتية يختاً يملكه المشهور وعلى متنه نحو 700 زجاجة من الخمور المتنوعة، وأحالوا المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ بحسب صحيفة «الرأي» الكويتية.وأصدرت الإدارة العامة للجمارك، بياناً ذكرت فيه أنه تم ضبط الخمور داخل يخت يستقله مواطن ومقيم، وذلك بعد ورود معلومات من إدارة البحث والتحري الجمركي وبالتنسيق مع إدارة جمارك الموانئ الجنوبية، وأنه على الفور تم التنسيق مع وزارة الداخلية -الإدارة العامة لخفر السواحل- لاستكمال باقي الإجراءات وحصر الكميات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في القضية.من جانبه، أشار المشهور الكويتي إلى أنه لن يتنازل عن حقه تجاه أي شخص يسيء إليه، مطالباً بالتريث حتى تنتهي القضية، مشدداً على ضرورة عدم الخوض في تفاصيل القضية حتى تتبين ملابساتها وحقيقتها، لافتاً إلى أنه واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدا.