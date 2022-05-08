صُعق مشيعون أثناء حملهم نعش امرأة متوفاة إلى مقبرة الموتى في مدينة لامبايك البيروفية، عندما سمعوا طرقات من داخل التابوت تقول ما أزال على قيد الحياة. وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الأسرة فتحت التابوت لتكتشف أن روزا إيزابيل سيسبيديس كالاكا (36 عاما)، التي كانت على وشك أن تدفن، لا تزال على قيد الحياة وعيناها مفتوحتان وتتعرق.وقالت إدارة المقبرة إنها اتصلت بالشرطة، ثم نقلوها إلى المستشفى في مدينة فيريناف، حيث أكد الأطباء أنها تعاني من علامات حيوية منخفضة، لكنها توفيت بعد توصيلها إلى المستشفى بساعات، حيث إنها ضحية لحادثة سير خطيرة أودت بحياة شقيق زوجها وأصابت أبناء أخيها بجروح خطيرة.