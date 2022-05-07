تنازل أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد بمحافظة الجيزة اليوم (السبت) أثناء نظر جلسات القضية، الذي راح ضحيته 4 طلاب خلال شهر ديسمبر الماضي، على يد نجل رجل الأعمال المشهور «كريم محمد الهواري» أثناء قيادته سيارته بطريقة مسرعة لتعاطيه مواد مخدرة، ما أدى إلى مصرعهم جميعاً، وهي القضية التي أثارت حينها الرأي العام في مصر، لكون المتهم نجل رجل أعمال.

ودفع محمد حمودة المحامي دفاع كريم الهواري في حادث تصادم الشيخ زايد ببطلان الإجراءات والأدلة، وقصور تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بانقضاء مسؤولية موكله الجنائية عن جريمة القتل الخطأ، بعد تنازل أسر الضحايا، فردت عليه هيئة المحكمة: «أسر الضحايا تنازلوا عن الشق المدني، والشق الجنائي تفصل فيه المحكمة». وتابع «حمودة» خلال مرافعته أمام المحكمة: «أسر الضحايا اعتبروا كريم ابنهم، وهو أصيب بعاهة مستديمة وكلهم ضحايا».

من جانبه، قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، في تصريحات له، إن تنازل أسر الضحايا عن قضية حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهواري تعني سقوط جنحة القتل الخطأ، وستتم المحاكمة في ما يخص جناية تعاطي المخدرات والمسكرات، التي تتراوح الأحكام فيها من سنة لـ 3 سنوات حبس.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته في جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، نتيجة إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المرورية، بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا، تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها.